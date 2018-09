Deel dit artikel:













Auto belandt in sloot en vliegt in brand, bestuurder gewond

Een automobilist is vannacht gewond geraakt toen hij met zijn auto in de sloot terechtkwam en die in brand vloog. Het ongeluk gebeurde in Kloosterzande. De bestuurder kon zelf op eigen kracht uit de auto komen.

Toen de brandweer aankwam was de auto al niet meer te redden (foto: HV Zeeland) De auto raakte rond 01.20 uur van de Hulsterweg, dat gebeurde ter hoogte van de Tasdijk. Toen de brandweer aankwam bij de plek van het ongeluk stond de auto al volledig in lichterlaaie en was het voertuig niet meer te redden. Volledig uitgebrand De gewonde bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De auto is volledig uitgebrand en is meegenomen door een bergingsbedrijf. De auto is volledig uitgebrand en werd meegenomen door een bergingsbedrijf (foto: HV Zeeland)