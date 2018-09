Weer vaten vol drugsafval in Thoolse sloot, het is de derde keer deze maand

De politie onderzoekt de vermoedelijke dumping van drugsvaten en de brandweer heeft metingen uitgevoerd. Het Waterschap Scheldestromen gaat de gevonden vaten samen met een gespecialiseerd bedrijf opruimen.

Het waterschap gaat de vaten samen met een gespecialiseerd bedrijf opruimen (foto: HV Zeeland)

Dit is niet de eerste keer deze maand dat er drugsafval gedumpt wordt op Tholen. Bij Sint-Maartensdijk werden vorige week vrijdag nog 21 vaten vol chemisch afval dat afkomstig was van de productie van chemische drugs. En een dag eerder werd ook al op twee plekken drugsafval gevonden: in Tholen en in Scherpenisse werden bij elkaar 23 vaten gevonden.

