Dit is hoe de betonrot in Doel al in 2016 om zich heen greep

Eerder kwam al naar buiten dat het probleem volgens een medewerker van de kerncentrale al bekend is sinds de jaren negentig, maar dat er niets aan gedaan werd. Onderhoud werd telkens op de lange baan geschoven.

Al in 2016

In september 2017 werd de betonrot in Doel 3 'ontdekt', waarna die reactor werd stilgelegd. Vorige week woensdag werd bekend dat ook Doel 4 is stilgelegd vanwege betonrot, evenals een reactor in een andere Belgische kerncentrale: Tihange 2, vlakbij de grens met Nederlands Limburg. Maar op de nu vrijgekomen foto's is duidelijk te zien dat de betonrot al in 2016 flink had toegeslagen.

"Stukken beton liggen her en der verspreid op de grond, ze zijn duidelijk afkomstig van het plafond. Stalen staven in het gewapend beton liggen volledig bloot en zijn zichtbaar aangetast." Zo omschrijft de Franstalige Belgische omroep RTBF de situatie in Doel 3.

'Problemen al in de jaren negentig bekend'

Deze foto's zijn volgens RTBF bewijs dat het probleem van de betonrot in Doel 3 al veel eerder bekend was. Het was diezelfde Franstalige omroep die gisteren bekendmaakte dat volgens een anonieme medewerker van Doel-uitbater Engie Electrabel de problemen al in de jaren negentig bekend waren.

Betonrot is een term die wordt gebruikt voor schade aan gewapend beton. Meestal ontstaat de schade doordat de aanwezige wapening in het beton begint te roesten. Betonrot heeft effect op de sterkte van het beton en dus ook de hele betonconstructie.

Engie Electrabel zei in een reactie op dat nieuws zeer verbaasd te zijn over de verklaringen van deze anonieme getuigenissen en zegt deze sterk te weerleggen. Een woordvoerder van het bedrijf zegt de bunker van Doel 3 inmiddels grondig is hersteld. "Daarbij hebben we kosten noch moeite gespaard", schrijft zij op Twitter.

Inmiddels heeft Engie Electrabel ook problemen met het beton geconstateerd bij Tihange 3 en 4. Tihange 2 en 3 zullen nog de hele winter gesloten blijven en Doel 4 is volgens de huidige planning nog dicht tot en met december. Doordat de reactoren stilliggen dreigt er deze winter een stroomtekort in België.

Kerncentrale Doel (foto: Omroep Zeeland)

