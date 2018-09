FC Dordrecht zakt naar laatste plaats

Trainer Gérard de Nooijer (foto: Orange Pictures)

FC Dordrecht kwam nog wel op een 0-2 voorsprong, maar uiteindelijk trok Sparta met 3-2 aan het langste eind. Bij FC Dordrecht viel spits Siebe Schets uit Vlissingen in, maar het mocht niet baten.



Andere Zeeuwen

Bij Go Ahead Eagles, dat met 1-1 gelijkspeelde bij NEC speelde stond Istvan Bakx in de basis en viel Julius Bliek in. De enige Zeeuw die met zijn ploeg wist te winnen gisteravond was Augustine Loof. Hij speelde met FC Eindhoven in Amsterdam tegen Jong Ajax en won met 0-3.