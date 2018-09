Deel dit artikel:













Alleen maar blije gezichten bij Truckrun Zuid-Beveland

Het was feest vanmorgen bij de start van de vijfde Truckrun van Zuid-Beveland in Kapelle. Het evenement is bedoeld om mensen met een functiebeperking een leuke dag te bezorgen. En niet eerder deden er zoveel vrachtwagens mee: 110 trucks reden toeterend door Zuid-Beveland.

Mensen met een functiebeperking mochten meerijden met vrachtwagens (foto: Omroep Zeeland) De Truckrun werd georganiseerd door een restaurant, een leverancier van vrachtwagens en de Zeeuwse Vereniging Verkeers Regelaars (ZVVR). Om 10.00 uur vertrok de colonne in de richting van 's-Gravenpolder, Langeweegje, Hoedekenskerke, Baarland, Kwadendamme, naar Goes, door Kapelle, naar Kattendijke, Wemeldinge en weer terug naar Kapelle. Blij In de vertrekkende vrachtwagens waren alleen maar blije gezichten te zien en druk zwaaiende handen. Echt iedereen had er zin in en dat maakt het voor organisator Tim Hoebeke meer dan de moeite waard. "Je ziet bij al die mensen zoveel vreugde. Lekker samenzijn en met zijn allen op pad, daar genieten ze echt van", vertelt hij lachend. "Vorig jaar hadden we 60 vrachtwagens, nu zijn dat er 110. Iedereen wordt hier blij van". Mensen met een functiebeperking mochten meerijden met vrachtwagens (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Vrachtwagens trekken door Zuid-Beveland

Lees ook: Vrachtwagens trekken door Zuid-Beveland

Chauffeurstekort bedreigt Truckrun