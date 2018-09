Zeeuwse vrijgevigheid haalt het nieuws in Rusland

De bulkcarrier die vastligt in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De Engelstalige Russische nieuwswebsite the Moscow Times schrijft erover. Volgens die website blijft het in andere Russische media angstvallig stil over de gevolgen van dit faillissement voor de bemanningsleden van de vele schepen van de rederij Murmansk Shipping Company die nu op allerlei plekken over de hele wereld vastliggen.

Hout sprokkelen

Volgens the Moscow Times gaat het in totaal om zo'n 150 Russische bemanningsleden en die hebben het lang niet allemaal even goed als degenen aan boord van de bulkcarrier Kuzma Minin in de haven van Terneuzen. Zo zou de bemanning van een schip voor de kust van Abidjan in het Afrikaanse land Ivoorkust in erbarmelijke omstandigheden leven op hun schip. Hun brandstof raakt op en ze moeten hout sprokkelen om op te koken.

De bemanningsleden van de schepen kunnen niet van boord gaan, omdat ze geen visa hebben voor de landen waar de schepen liggen en omdat ze anders het risico lopen dat ze achterstallig loon mislopen. Ook de bemanning van het vrachtschip Vsevolod Belezki, dat nu aan de ketting ligt in de haven van Calcutta in India, klaagt volgens the Moscow Times dat ze 'in de steek gelaten wordt' en dat hun voedsel- en brandstofvoorraden snel opraken.

'Band met de zee'

Hoe anders gaat het nu in Terneuzen. Daar heeft de bemanning dankzij de gulle giften van donoren uit Zeeland, maar ook uit andere delen van het land, in ieder geval voor komende maand nog genoeg te eten. "De mensen hier hebben een band met de zee en zeevaarders", zegt Femke Key, een van de initiatiefnemers achter de inzamelingsactie. "Ze voelen zich dan ook verbonden met deze arme bemanningsleden."

Naast eten hebben de bemanningsleden ook allerlei artikelen gekregen voor hun persoonlijke verzorging, zoals scheermesjes, douchegel en deodorant. Maar volgens Key kostte het wel wat moeite om de bemanning ervan te overtuigen om de hulp te accepteren, maar ze konden niet anders.

'Geen eten meer aan boord'

"Ze hadden echt helemaal geen eten meer aan boord", zegt ze tegen the Moscow Times. Gijs Mol, van de International Transport Workers Federation (ITF), bevestigt dat beeld. "Ze hebben wekenlang alleen maar aardappelsoep gegeten."

De Russische bulkcarrier Kuzma Minin ligt al sinds 12 mei vast in de Massagoedhaven in Terneuzen. De rederij heeft financiële problemen en daardoor zijn haar schepen wereldwijd aan de ketting gelegd. Het overgrote deel van de Russische bemanning is al vierenhalve maand niet meer van boord geweest en de voorraad eten begon te slinken. Daarom startte het Varenscentrum in Terneuzen deze week een inzamelactie.

Zelf schetst de rederij Murmansk Shipping Company een rooskleuriger beeld. In een persbericht zegt het bedrijf dat aan boord van de Kuzma Minin 'alle benodigdheden aanwezig zijn' en dat de ITF probeert om het bedrijf in diskrediet te brengen.

Geen brandstof, geen voedsel en geen visa

Volgens the Moscow Times bevestigt een ronde langs alle acht gestrande schepen echter dat de bemanning in alle gevallen kampt met dezelfde problemen: geen brandstof, geen voedsel en geen visa om aan land te kunnen. Een uitzondering is de bemanning van een schip in China.

The Moscow Times heeft contact met bemanningslid Nikolai Tilichko. Hij kan daar wel van boord en heeft maar van een nood een deugd gemaakt door de toerist uit te hangen. Hij heeft de Chinese stad Shanhaiguan verkend en foto's online gezet. "We hebben geen idee hoe lang dit nog kan gaan duren, dus we gaan maar proberen maar zoveel mogelijk van China te genieten zolang het kan."

Voldoende voedsel en brandstof

Het havenbedrijf waar ook de Terneuzense haven onder valt geeft in een reactie aan de situatie te betreuren, maar er zelf niets aan te kunnen doen. "Dit is een zaak van de rederij en de kapitein." Wel ziet North Sea Ports erop toe dat de bemanning aan boord voldoende voedsel en brandstof heeft.

