Veel oh's en ah's bij 10-jarige jubileumcollectie van Claes Iversen in Goes

De collectie van Iversen was een jubileumcollectie, met een overzicht van zijn werk van de afgelopen tien jaar. Naast die couture collectie werden ook de collecties vertoond van enkele Goese modezaken en was er werk te zien van Goese kunstenaars.

Claes Iversen werd geboren in het Deense Aarhus maar kwam in 2002 naar Nederland om te studeren aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Vanaf 2008 presenteert hij elk half jaar succesvolle collecties. Iversen staat vooral bekend om de enorme hoeveelheid handwerk in zijn ontwerpen en zijn bruidsjurken voor Nederlandse sterren zoals Ilse DeLange maar ook koningin Máxima.

De gemeente Goes wil zich met Goes Couture zowel nationaal als internationaal op de kaart zetten als modestad. Twee jaar geleden werd Goes Couture voor het eerst gehouden en presenteerde couturier Addy van den Krommenacker zijn collectie in Goes. Vorig jaar toonden modellen het werk van Ronald Kolk in de Grote kerk.

