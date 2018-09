Kansloze nederlaag De Meeuwen

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

De Meeuwen hield lang stand in de eerste helft maar moest toch capituleren toen een paar minuten voor rust Melvin Zaalman de 1-0 op het bord zette voor Rijsoord. Met deze stand gingen de ploegen ook rusten. Maar na rust werd al snel de score verdubbelt toen Khalid Rahli de 2-0 aantekende voor Rijsoord en daarmee was de wedstrijd beslist.



Penalty

Na een kwartier spelen in de tweede helft kreeg Rijsoord een strafschop, maar Mike van Gool zag zijn inzet gestopt door doelman Kerkhove van De Meeuwen. Diezelfde Mike van Gool wist een minuut of tien later alsnog te scoren en een minuut later was het zelfs 4-0 door Khalid Rahli die zijn tweede van de middag scoorde.



Het werd zelfs nog 5-0 door Patrick Berends maar daarna deed De Meeuwen iets terug, toen Maas Boogaard met een afstandsschot van een meter of 20 de eretreffer scoorde voor de ploeg van trainer Daan Eikenhout. Daarmee bepaalde hij ook de eindstand op 5-1.

Scoreverloop

1-0 Zaalman (42)

2-0 Rahli (49)

3-0 Van Gool (69)

4-0 Rahli (70)

5-0 Berends (72)

5-1 Boogaard (77)



Bijzonderheden:

Van Gool (60) mist srafschop



Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Huibregtse, Boogaard, Lorello, Houterman (Luteijn/72), Melis, Francke (De Vlieger/72), Van de Woestijne, Langezaal, De Nooijer, Dek (Janse/65)