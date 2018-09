Kloetinge lijdt nipte nederlaag tegen BVCB

Aanvoerder Jaap Esser van Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

BVCB was in de eerste fase de sterkere ploeg en kreeg wat het verdiende toen Coen Barg in de 33e minuut de score opende. Hierna ging Kloetinge wat meer aandringen en voerde trainer Lourens enkele wissels door, maar het kon de muur van de tegenstander niet slechten. De wedstrijd ging voorbij zonder veel grote kansen, waardoor de 1-0 eindstand een logische was.

Scoreverloop:

1-0 Barg (33)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Jansen, Jaap Esser, De Jonge, Van den Dries, Wuyts, Van der Poel, Van Keulen (Van Tiggele/46), Özgan (De Leeuw/54), Van Vossen, Kole (Van Vooren/65)