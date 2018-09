Deel dit artikel:













Kerkhove bereikt tweede finale op rij

Lesley Kerkhove heeft de finale bereikt van het 25.000-dollar toernooi in Clermont-Ferrand. De tennisster uit Zierikzee versloeg in de halve finale de 39-jarige Hongaarse Greta Arn in drie sets; 7-5, 6-7, 6-2. Het is voor de tweede week op rij dat Kerkhove in een finale staat van een ITF toernooi.

Lesley Kerkhove (foto: Wikipedia) Vorige week versloeg Kerkhove ook Arn al in de halve finale van het toernooi van Lissabon, dat door Kerkhove werd gewonnen. In de finale speelt Kerkhove tegen de winnares van de partij tussen Clara Burel of Myrtille Georges, beiden afkomstig uit Frankrijk.



Het was voor Kerkhove haar negende winstpartij op rij en daarmee boekt ze een nieuw persoonlijk record. Nooit bereikte ze twee weken achter elkaar de finale van een ITF-toernooi.