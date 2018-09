Hoek en Quick Boys delen de punten in spektakelstuk

Na een spannende eerste helft, met maar liefst twee penalty's, keek Hoek tegen een 1-2 achterstand aan. Kelvin Maynard schoot na ruim een kwartier eerst voor Quick Boys de 0-1 binnen vanaf de stip. Pal daarna deed Hoek-speler Rik Impens hetzelfde voor de thuisploeg, nadat de scheidsrechter de benutte vrije trap van back Thomas van Renterghem had afgekeurd omdat hij al voor een strafschop had gefloten.

Eigen doelpunt

In de 26e minuut eiste centrumverdediger Lionel Fitsch een negatieve hoofdrol op. Vanaf 40 meter schoot hij de bal over zijn eigen doelman Jordi de Jonghe. Een cadeautje dus voor de bezoekers: 1-2.

Tweede helft

Na rust was liet rechtsback Fabian Wilson Hoek juichen. Met een duikende kopbal zorgde hij voor de gelijkmaker. Pal daarna vergat de club op voorsprong te komen. Eerst raakte De Jager de lat, daarna volgde een scrimmage, maar de bal ging er niet in.

Turbulent slot

Het slot was de wedstrijd was turbulent. In de 90e minuut kreeg back Van Renterghem rood nadat hij een schot met zijn hand had geblokt. De derde strafschop van de wedstrijd werd benut door Kaj Tejan. Toch kwam Hoek in de blessuretijd alsnog langszij. De voorzet van Regilio Vandepitte belandde via een been van tegenstander Bert Steltenpool in de goal: 3-3.

Hoek staat na zes wedstrijden vierde, met elf punten.

Scoreverloop

0-1 Maynard (16/pen)

1-1 Impens (19/pen)

1-2 Fitsch (26/ed)

2-2 Wilson (81)

2-3 Tejan (90/pen)

3-3 Steltenpool (90/ed)

Bijz.

Thomas van Renterghem krijgt in 90e minuut rode kaart na handsbal in strafschopgebied.

Opstelling

De Jonghe, Wilson, Fitsch, Vandepitte, Van Renterghem, Tiebosch (Wijkhuijs/63), Klap (De Jager/10), Constansia, Impens, Doesburg, Nyemb (Mombarg/72)