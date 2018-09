Deel dit artikel:













Stevige nederlaag Oemoemenoe

Oemoemenoe is tegen promovendus Amstelveen op een stevige nederlaag getrakteerd. De ploeg van de Nieuw-Zeelandse trainer Reweti Montgomery verloor in de Noord-Hollandse plaats met 57-22. Hierdoor blijft Oemoemenoe in de onderste regionen van de stand staan.

(foto: Miriam Wasterval) Oemoemenoe begon goed aan de wedstrijd en nam een 0-7 voorsprong. Maar daarna kwam de Middelburgse formatie er niet meer aan te pas. Pas bij 55-7 scoorde Oemoemenoe weer een try, maar de aansluitende conversie werd gemist.



Kansen

Daarna begon het beter te draaien bij Oemoemenoe en werd er zelfs een bonuspunt binnengehaald vanwege het scoren van vier try's. De punten voor Oemoemenoe kwamen op naam van Te Aho Morice, Peter de Lange, Leroy Kersten, Corne Seijbel en Alex Harrod.



Na twee wedstrijden heeft Oemoemenoe nog geen winstpartij kunnen boeken en staat dus in de onderste regionen van de stand.