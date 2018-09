TOP Arnemuiden verslaat Avanti

TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Een ruime 20 minuten hielden beide ploegen elkaar in evenwicht bij 5-5, maar hierna liep TOP weg bij de tegenstander en ging het met een 6-10 voorsprong rusten. Met twee treffers vlak na rust leek Avanti nog aan een remonte te beginnen, maar TOP herstelde zich snel en brak definitief de weerstand van de thuisploeg. De wedstrijd eindigde in 11-17, waardoor TOP in het spoor van Rohda en DSC blijft.