Drugsdealers lopen tegen de lamp door verlopen apk

De politie heeft twee vermoedelijke drugsdealers opgepakt in Middelburg die speed, GHB en cocaïne in de auto hadden liggen. De twee liepen tegen de lamp omdat de apk van hun auto verlopen was.

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie) Het gaat om een 38-jarige man uit Rotterdam en een 31-jarige vrouw uit Goirle. Agenten zagen hen met hun auto het Podium oprijden, dat is de toegangsweg naar de parkeerplaats van onder meer een fastfoodketen op het ZEP-terrein. De agenten controleerden het nummerbord, zagen dat de apk verlopen was en besloten ook de auto te doorzoeken. Daarbij vonden ze 7,8 gram amfetamine, ook bekend als speed, 0,5 liter GHB, 11 gram cocaïne, 150 lege verpakkingszakjes, een digitale weegschaal en ook een flink geldbedrag. En in de handtas van de vrouw werd nog eens 11 gram cocaïne gevonden. Alle spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn aangehouden en ze zitten allebei nog vast.