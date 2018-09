Met je paard tussen de auto's die tachtig rijden...

Zorginstelling Zeeuwse Gronden en de Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen gingen met een grote groep ruiters op pad. Ze willen dat er ruiterpaden worden aangelegd, zodat ze niet meer over de weg hoeven tussen al het andere verkeer.

'Ook onveilig voor andere weggebruikers'

"Nu rijden we tussen de fietsen en auto's", aldus Jan van Blarikom van Zeeuwse Gronden. "Dat is niet alleen onveilig voor de ruiters en de paarden, maar ook voor de andere weggebruikers. Want als een paard schrikt, weet je nooit wat hij doet."

De ruiters willen niet meer op de weg of op het fietspad rijden. Ze willen hun eigen ruiterpaden (foto: Omroep Zeeland)

Bij Zeeuwse Gronden wordt 'equitherapie' gegeven, therapie met paarden. Daarbij willen ze graag naar buiten, maar dat kan nu niet altijd. "Het zou fijn zijn als we naar buiten kunnen en dan veilig zijn", zegt Harm Boelman één van de mensen die equitherapie krijgt. "Maar dat ruiterpad hoeft er niet alleen te komen voor ons, maar ook voor alle andere ruiters."

De ruiters en hun paarden moeten vaak over wegen rijden waar ook veel ander verkeer komt (foto: Omroep Zeeland)

"Er zijn al wel eens ongelukken gebeurd. Bijvoorbeeld doordat een paard schrok toen er wielrenners voorbij kwamen. Dat meisje brak haar rug en de wielrenners stopten niet eens", vertelt Monique van der Werff van de recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen. Meteen daarna richtte ze de stichting op.

'Het is zo simpel'

Door met zijn allen op pad te gaan, hopen de ruiters dat ze hun ruiterpaden krijgen. "Ik zie andere plekken waar ze wel ruiterpaden hebben en dan denk ik: waarom kan dat hier niet? Het is zo simpel", aldus Van der Werff. Toch vertrouwt ze erop dat er ruiterpaden komen in Zeeuws-Vlaanderen. "Dat duurt misschien een paar jaar, maar het komt goed."