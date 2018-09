Uitslagen amateurvoetbal 29 september

(foto: OZ)

Derde Divisie

Hoek heeft in de Derde Divisie A thuis met 3-3 gelijkgespeeld tegen Quick Boys. Het punt werd in de blessuretijd uit het vuur gesleept. De grote winnaar: het publiek.

Stand Derde Divisie

Hoek is na zes competitieduels terug te vinden op de vierde plek.

1e klasse B

De twee Zeeuwse clubs in deze klasse kennen een stroeve start. Zowel Kloetinge als De Meeuwen verloren vanmiddag in Zuid-Holland. Die Haghe-SHO werd tien minuten voor tijd definitief gestaakt wegens blessure van de scheidsrechter.

2e klasse E

FC Axel heeft een makkelijke middag tegen MZC'11, Yerseke verliest na een 0-0 ruststand met 3-2 van NSVV, dat de koppositie deelt met Serooskerke en Terneuzense Boys.

3e klasse A

Zaamslag heeft geen kind aan GPC Vlissingen en wint met 8-0. Walcheren en VCK hebben aan een krappe overwinning genoeg om samen aan kop te gaan.

3e klasse B

WHS is de beste Zeeuwse ploeg in deze klasse. NOAD'67 is na twee wedstrijden nog puntloos.

4e klasse A

Patrijzen wint met 5-0 van Cadzand. Lewedorpse Boys is met dezelfde cijfers te sterk voor Spui en deelt de koppositie met de nieuwe fusieclub Hoedekenskerke/Kwadendamme die met 2-0 wint van MZVC.

4e klasse B

Duiveland en SKNWK zijn het seizoen goed gestart. Beiden winnen ook hun tweede competitiewedstrijd.

1e klasse A Vrouwen

IJzendijke kan de overwinning van vorige speelronde geen gevolg geven en verliest met 3-1 van Sporting'70.

2e klasse B Vrouwen

De enige Zeeuwse club in deze klasse, Sparta/JVOZ komt pas vanavond in actie.

3e klasse C Vrouwen

Bij de mannen was Axel met 5-0 te sterk voor MZC'11, maar de vrouwen namen met identieke cijfers revanche. Ook DKS'17 en Dauwendaele winnen. Zo zijn er in deze klasse nog drie Zeeuwse teams zonder puntverlies.

