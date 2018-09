Korfballers Swift troeven Merwede af

Gijs Gillissen krijgt de bal onder de korf van Sanne Oostinga. (foto: Rien Paardekooper)

Moeizame start

Swift begon moeizaam aan het duel. Merwede overrompelde Swift in de beginfase en kwam op een 2-5 voorsprong. De thuisploeg maakte aanvankelijk veel fouten, maar kwam in de loop van de eerste helft beter in de wedstrijd. Pal voor rust bracht Gijs Gillissen de stand op 10-8.

Tweede helft

Na rust liet Swift zien waarom het deze competitie aan kop gaat. Aanvoerder Joren Gillissen was daarbij de grote man met drie snelle goals. Ook defensief gaven de Middelburgers amper meer iets weg. De ploeg boekte zodoende een ruime zege.

"Ik ben heel blij dat we ondanks het stroeve begin toch vertrouwen hebben gehouden en het geduld hebben bewaard. Zodoende konden we de wedstrijd alsnog gemakkelijk winnen", stelt trainer Plantinga.

Aisja Zuidweg stelt Stephan den Boer in de gelegenheid op doel te schieten. (foto: Rien Paardekooper)

Volle buit

Na vier gewonnen wedstrijden gaat Swift samen met Nieuwerkerk aan kop in de overgangsklasse D. Voor Plantinga komt de goede start niet als een verrassing. "Het was voorafgaand aan het seizoen al onze doelstelling om bovenin mee te doen. Maar dan moet je het nog wel waarmaken. Deze start is voor ons natuurlijk fantastisch."

Komend weekend gaat de ploeg op bezoek bij Valto.