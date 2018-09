Door de stappenteller maakt Frans meer meters

De 86-jarige Frans de Smit uit Vlissingen heeft een wond. Hij is een van de cliënten van Zorgstroom die meewerkt aan een proef met de stappentellers. Sinds hij het apparaat gebruikt, maakt hij letterlijk meer meters, uit de registratie blijkt dat hij vorige week 2 kilometer liep. "Indrukwekkend", vindt hij zelf.

'Het lijkt de mensen te stimuleren'

De geavanceerde stappenteller wordt telkens na een aantal dagen opgehaald, uitgelezen op kantoor, geprint en doorgesproken met de cliënt. Door middel van grafiekjes kunnen de -veelal oudere- gebruikers zien hoeveel ze hebben gelopen.

Soms zijn ze verrast over hoeveel dat is. "We roepen altijd al dat mensen meer moeten bewegen, maar dat werkt niet altijd. Omdat ze nu letterlijk op papier zien hoeveel kilometer ze hebben gelopen, lijkt dit de mensen te stimuleren", zegt verpleegkundige Renata Daal van Zorgstroom.

Met de stappenteller kan de cliënt zelf zien hoeveel hij loopt (foto: Omroep Zeeland)

Volgens haar gaat het nu beter met de wond van meneer De Smit. "En, bewegen in het algemeen is beter voor de gezondheid van mensen", benadrukt ze. Zorgstroom begon op 1 januari dit jaar met de proef. Ieder wijkteam is inmiddels in het bezit van tellers die ze kunnen inzetten bij wie dat van toepassing is.

Op vrijwillige basis

Uiteraard is het op vrijwillige basis, de cliënt moet het zelf ook willen. Volgens Renata Daal zijn veel cliënten positief over de stappentellers. Daarnaast zijn er plannen om het kantoorpersoneel van Zorgstroom van stappentellers te voorzien.