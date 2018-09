Deel dit artikel:













Scalda is trots op mbo'er Ike uit Biervliet, die als zesde eindigde bij het EK

De beste CAD-tekenaar van Nederland, Ike Vermeulen uit Biervliet, is zesde geworden bij het Europese kampioenschap voor jonge vakmensen in Boedapest, de Euroskills. De 19-jarige mbo-student werktuigbouwkunde aan het Scalda in Vlissingen moest het de afgelopen dagen opnemen tegen elf concurrenten uit andere landen.

Ike Vermeulen met zijn coach Ronald Schroevers. (foto: Scalda) De onderwijsinstelling laat in een reactie weten supertrots te zijn op de prestaties van de 19-jarige mbo-student uit Biervliet. "Tijdens de driedaagse wedstrijd heeft hij laten zien dat hij bij de top van Europa hoort", schrijft de mbo-school. "Een fantastische prestatie", vindt ook zijn docent Ronald Schroevers. 'In 3D' Vermeulen vertelde eerder in het radioprogramma Zeeland wordt wakker wat het werk van een CAD-tekenaar precies inhoudt. "Je ontwerpt met behulp van een tekenprogramma een machine of onderdelen. Dat teken je in 3D, zodat het echt gemaakt zou kunnen worden." Naast CAD-tekenen waren er ook dertig andere onderdelen, waaronder andere technische mbo-opleidingen als bouwtimmeren en tegelzetten, maar ook bijvoorbeeld onderdelen als koken, grafisch ontwerpen en bloembinden. In maart won Ike Vermeulen in zijn categorie het Nederlandse kampioenschap. Vanmiddag worden Vermeulen en de andere Nederlandse Euroskills-kandidaten verwacht op luchthaven Schiphol. En maandag wordt Ike om 11.00 uur gehuldigd in het schoolrestaurant van de Scaldavestiging aan de Edisonweg in Vlissingen. Lees ook: Hij is al de beste van Nederland, maar wordt Ike uit Biervliet ook de beste van Europa? Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.