Trouwstoet in de fout...

Stopbord op politie-auto (foto: OZ)

Een aantal auto's moest stoppen waarna de bestuurders een bekeuring in ontvangst mochten nemen. De stoet was op weg naar Rotterdam. Om te voorkomen dat er opnieuw overlast zou ontstaan, heeft de politie de colonne begeleid richting de A58. Daar viel de groep volgens de politie uit elkaar.

Het is al de tweede trouwstoet deze maand die voor problemen zorgt in onze provincie. Op 9 september werd een luidruchtige trouwstoet bekeurd in Vlissingen. En voor zover bekend zijn er eerder dit jaar bij de politie ook al twee keer eerder klachten binnengekomen over te luidruchtige trouwstoeten.