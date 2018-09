Deel dit artikel:













Nancy van de Ven grijpt naast wereldtitel motorcross

De Vlissingse motorcrosser Nancy van de Ven is er niet in geslaagd om de wereldtitel te veroveren. In het Italiaanse Imola ging favoriet Kiara Fontanesi er vanmiddag met de titel vandoor.

Nancy van de Ven in actie. (foto: Sidi Sport) Achterstand Van de Ven begon de laatste Grote Prijs van het seizoen met acht punten achterstand op haar Italiaanse rivaal. Tijdens de eerste race gisteren kwam ze als eerste over de finish en verkleinde ze het gat tot vijf punten (Fontanesi werd tweede). Vandaag waren de rollen dus omgedraaid. Blessureleed Fontanesi behaalde zo haar zesde wereldtitel. Van de Ven wacht nog op haar eerste. Vorig jaar verspeelde ze als favoriet de titel tijdens de laatste Grote Prijs. Dit seizoen brak ze met kerst haar been en sindsdien kampt ze met veel fysiek ongemak. Toch bleef ze de pijn verzetten in de hoop haar droom te verwezenlijken. Volgende week maandag gaat ze opnieuw onder het mes. Lees ook: Van de Ven gaat voor wereldtitel, ondanks achterstand en blessure