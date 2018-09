Waar wappert straks deze tolerantere variant van de Zeeuwse vlag?

Bij zijn Instagrampost over de vlag schrijft vormgever Vos Broekema dat hij Zeeland een mooie provincie vindt en dat er veel aardige mensen wonen, maar dat er ook op zijn zachtst gezegd veel mensen rondlopen met wel heel erg ouderwetse denkbeelden als het om niet-heteroseksuelen gaat. Zijn doel is om deze nieuwe Zeeuwse provincievlag viral te laten gaan op internet.

Binnenkort in onze provincie te zien

Broekema vindt het belachelijk dat er in delen van Zeeland pertinent geweigerd wordt om de regenboogvlag te voeren. Hij heeft ook al aangekondigd dat hij de vlag in groten getale heeft laten drukken en dat het niet ondenkbaar is dat er meerdere exemplaren binnenkort in onze provincie te zien zullen zijn.

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

Met het ophangen van de regenboogvlag laten gemeenten en provincies weten dat iedereen, ook lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders zichzelf moeten kunnen zijn en zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen. Zeeland is de enige provincie die de regenboogvlag nog niet heeft uitgehangen op Coming-Out Dag.

Drie weigergemeenten

Behalve de drie weigergemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen en Reimerswaal wordt de regenboogvlag op Coming-Outdag, 11 oktober, in alle andere Zeeuwse gemeenten wél gehesen. In Kapelle gebeurt dat dit jaar voor het eerst, door een verandering in de samenstelling van de gemeenteraad sinds de verkiezingen. Het provinciebestuur overlegt nog hierover.

Het provinciehuis, wappert hier op Coming-Outdag de regenboogvlag? (foto: Omroep Zeeland)

Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas zei desgevraagd dat hij zich genoodzaakt voelt om dit te overleggen met zijn collega's. Zijn partij, de SGP, is namelijk niet bepaald een voorstander van regenboogvlaggen en openlijke homoseksualiteit, maar sinds de stemming daarover in juni is Zeeland officieel een regenboogprovincie.

Vlaggenprotocol

Het provinciebestuur moet nog een besluit nemen over de invulling van die status als regenboogprovincie wat betreft het wel of niet voeren van de regenboogvlag op Coming-Outdag. Eerder deze maand liet de provincie nog weten het officiële vlaggenprotocol van de Rijksoverheid te volgen, waar de regenboogvlag niet in voorkomt, maar sindsdien zijn de provinciebestuurders daar dus toch nog enigszins op teruggekomen.

Nieuwe Zeeuwse vlag uit protest tegen regenboogvlagweigeraars (foto: Vos Broekema)

Met die stemming van Provinciale Staten in juni werd Zeeland de tiende regenboogprovincie van Nederland. Het voorstel van GroenLinks om een helder signaal af te geven dat lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders meetellen in Zeeland werd toen door een nipte meerderheid van Provinciale Staten aangenomen.

Persoonlijk betoog

De SGP stemde tegen het voorstel. Uiteindelijk was het een persoonlijk betoog van Rutger Schonis van D66 dat veel Statenleden over streep trok om toch voor de motie te stemmen. Hij heeft er zelf 35 jaar lang geworsteld met het uit de kast komen als homo, vertelde hij. Dat dit voorstel van GroenLinks zoveel discussie opleverde raakte hem. "Het enige dat we vragen is dat de Zeeland zegt 'het is oké dat je bent zoals je bent.'", zei hij.

Naast de SGP stemden ook de VVD, PVV en Partij voor Zeeland tegen het voorstel. De motie werd nipt aangenomen. Negen andere provincies gingen Zeeland al voor in het besluit om regenboogprovincie te worden. In juli volgde ook de provincie Utrecht. Alleen Friesland is nu (nog) geen regenboogprovincie.

Lees ook: