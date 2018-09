Vlissingen heeft geen kind aan Papendorp

Abdoe Abdenbi (foto: Paul ten Hacken)

Heer en meester

Vlissingen begon het duel zonder aanvoerder Josimar Pattinama, die teveel last had van zijn lies. Raymond Wolff nam de aanvoerdersband over. In het belangrijke thuisduel met Papendorp begon de thuisploeg goed aan het duel. De Vlissingers namen direct het initiatief en kregen legio kansen om de score te openen. Via de sterk spelende Renzo Roemeratoe werd de score geopend. Na deze openingstreffer bleef Vlissingen veel sterker dan het kwakkelende Papendorp. Via uitblinker Abdoe Abdenbi kwam Vlissingen op 2-0, waarbij Abdenbi al zijn zesde treffer van het seizoen maakte. Vlissingen wilde het duel voortijdig beslissen en bleef jagen op doelpunten. Kort voor rust zorgde Dangelo Martien voor de bevrijdende 3-0.



In het tweede bedrijf hetzelfde spelbeeld. De thuisploeg was heer en meester, maar verzuimde lange tijd om de trekker over te halen. Halverwege de tweede helft zorgde invaller Shamarony Goossens voor de 4-0 en het slotakkoord was voor Tiamo Roosse, die de eindstand op 5-0 bepaalde.

Scoreverloop

1-0 Renzo Roemeratoe (21)

2-0 Abdenbi (32)

3-0 Martien (40)

4-0 Goossens (68)

5-0 Roose (77)



Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker, Weeda (Roose/46), Crucq, Wolff (Bouzambou/46), Martien (Goossens/46), Abdenbi, Bousantouh