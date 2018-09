Bijna alle soorten elektrische auto bij elkaar op Neeltje Jans

Na het testen van verschillende auto's zoals een Opel Ampera en een elektrische BMW, staat Marc de Brouwer uit Zierikzee te popelen om in de elektrische Jaguar te stappen. Eenmaal onderweg is hij om. "Dit is pas een echte auto", zegt Marc blij. "Je hoeft de rem ook niet zo vaak te gebruiken. Als je loslaat, remt hij meteen af."

'Bang zijn voor voor elektrisch rijden hoeft niet'

Volgens Kees Neele van Jaguar zijn steeds meer mensen geïnteresseerd in de aanschaf van een elektrische auto. "De auto geeft comfort en rust. In het begin was iedereen bang voor elektrisch rijden, maar dat is met de huidige actieradius niet nodig. Met deze auto kun je in het dagelijks gebruik 300 kilometer rijden. Dat is voor de meeste mensen ruim voldoende."

Marc de Brouwer poseert even voor de foto (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor Marc is de toegenomen actieradius de reden dat hij en zijn vrouw nu wel een elektrische auto willen aanschaffen. "Drie jaar geleden hebben wij ook een proefrit in een elektrische auto gemaakt. Toen zijn we van Goes naar Zoutelande gereden en daar moesten we hem al aan de oplaadpaal zetten, dus dat was 'no way' voor ons", legt hij uit.

'Heen en weer met één accu'

Dat is volgens hem tegenwoordig wel anders. "Nu kunnen wij bijvoorbeeld van Zierikzee naar Amsterdam heen en weer met één accu doen en dat is voor ons heel aantrekkelijk."

Of ze een elektrische Jaguar gaan kopen, is nog maar de vraag, maar Marc is blij dat hij hem even heeft mogen testen. "Het lijkt wel een vliegtuig. Hij gaat in 4,8 seconden naar de 100!"