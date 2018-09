GOES onderuit in kraker bij Jong Volendam

Al vroeg in de eerste helft was de schrik groot voor GOES, dat met de eerste kans voor Mart de Kroo goed aan de wedstrijd was begonnen. Aanvaller Daniël Wissel ging naar de grond in de zestien en schreeuwde het uit van de pijn. De scheidsrechter zag geen overtreding, maar de spits moest wel met een mogelijk zware blessure naar de kant.

Gemiste strafschop

Na een half uur kwam Jong Volendam op voorsprong. Gijs Smal liet doelman Brian Meulmeester kansloos bij zijn vrije trap. Pal voor rust hadden de bezoekers nog een ideale mogelijkheid op de gelijkmaker. Na een handsbal van Volendam-speler Gerry Valk mocht Mart de Kroo vanaf elf meter binnenschieten. Hij wist dit buitenkansje echter niet te benutten.

GOES kwam vervolgens niet goed uit de kleedkamer. Jong Volendam kreeg al snel een paar goede kansen en leek de score te verdubbelen. De scheidsrechter keurde de goal van Derry John Murkin echter af wegens buitenspel.

Gelijkmaker

Daarna kwam GOES terug, wat in de 56e minuut resulteerde in een mooie gelijkmaker uit een corner. Het overstapje was van Franse en aanvoerder Hollemans schoot via de onderkant van de lat binnen.

Lang konden de bezoekers er niet van genieten. Vijf minuten later scoorde Derry John Murkin immers opnieuw: 2-1.

Op stoom

Daarna was het definitief gedaan met het verzet van GOES. Jong Volendam kwam meer en meer op stoom en liep via Derry John Murkin, Van Gasteren, Moraizio de Souza en Valk uit naar een 5-1 overwinning.

Jong Volendam staat nu eerste met vijf punten voorsprong op Goes.

Scoreverloop

0-1 Smal (30)

1-1 Hollemans (56)

2-1 Derry John Murkin (61)

3-1 Van Gasteren (78)

4-1 Moraizio de Souza (85)

5-1 Valk (87)

Opstelling

Meulmeester,Dekker (Besuyen/76),Tawfik, Manuhuwa,James,De Winter (De Vlieger/76),Hollemans,De Kroo,Franse,Wissel(Kroon/22),Schalkwijk