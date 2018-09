Deel dit artikel:













Tolhoek imponeert bij debuut op WK

Antwan Tolhoek uit Yerseke is tijdens zijn eerste wereldkampioenschap op de 28e plaats geëindigd. De Zeeuwse wielrenner liet zich in positieve zin gelden in de wedstrijd waarin hij aan kop reed en pas op tien kilometer van de streep moest lossen.

Antwan Tolhoek in de aanval op het wereldkampioenschap (foto: Omroep Zeeland) Tolhoek viel op 45 kilometer van de meet aan om op die manier te proberen het peloton wat uit elkaar te trekken. Later, toen de favorieten in de aanval gingen, wist de renner van LottoNL-Jumbo mee te springen en zo zijn teamgenoten te helpen. Uiteindelijk leidde zijn manier van koersen mede tot de vierde plek van Tom Dumoulin. Zelf moest Tolhoek op tien kilometer van de streep op de zware slotklim lossen. De 24-jarige renner kwam uiteindelijk op 2.10' achter winnaar Alejandro Valverde op de 28ste plek over de finish. Wel won Antwan Tolhoek samen met de Nederlandse selectie het landenklassement. Lees ook: 'Gemotiveerd om het laatste beetje eruit te persen'