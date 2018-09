Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zondag 30 september

GOES verloor in de Derde Divisie B de topper met 5-1 van Jong Volendam. In een klasse lager deed Vlissingen goede zaken. De ploeg van John Karelse won met 5-0 van Papendorp. Zeelandia Middelburg is nog altijd ongeslagen. De ploeg van Salim Ben Sellam speelde op bezoek bij Rijen met 1-1 gelijk.

GOES verliest met 5-1 van Jong Volendam en zakt hierdoor naar de vijfde plaats op de ranglijst. Hoofdklasse B

VC Vlissingen heeft geen kind aan Papendorp en wint met 5-0. De Walcherse formatie stijgt hierdoor naar de negende plaats. 2e klasse E

Zeelandia Middelburg speelt met 1-1 gelijk en behoudt hierdoor de ongeslagen status. 3e klasse A

Promovendus Clinge boekt de eerste zege van het seizoen. Terneuzen verliest met 7-4 en bezet momenteel de laatste plaats op de ranglijst. 4e klasse A

Oostburg wint de derby van Groede overtuigend met 2-5. Breskens is met 1-2 te sterk voor Biervliet. 5e klasse A

Sluis wint met 6-0 van Hoofdplaat en heeft na twee duels de maximale score. Aardenburg geeft een 1-2 voorsprong uit handen.