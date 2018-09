Mountainbikeroute Borsele valt goed in de smaak

Ruim 350 mountainbikers sprongen direct op de fiets om de nieuwe route uit te proberen. "Hij is heel gevarieerd", vertelt Ruud de Wolf enthousiast bij het rustpunt op 20 kilometer van de route. Hij heeft nog 23 kilometer te gaan. "Het is echt heel fijn, ik heb het naar mijn zin." Ook de 11-jarige Veerle Bruijnes geniet met volle teugen. "Ik hou van de meer technische delen met veel bochten." Moe is ze nog niet, zij en haar opa gaan er nog lekker even tegenaan.

Deze mountainbikers zijn blij met de nieuwe mountainbikeroute (foto: Omroep Zeeland)

Toch verliep de opening niet geheel vlekkeloos. Een aantal mountainbikers kreeg een lekke band aan het begin van de route. De boosdoener? Braamstruiken. Die speciaal voor de tocht waren gesnoeid. Toch mocht dat de pret niet drukken.

Domme pech

"Ik heb niet gevloekt", vertelt Corné Sneijder, die dus een band lek reed. "Het hoort er een beetje bij als je op onverharde wegen rijdt. En het is een prachtige dag, met een zonnetje erbij. Het was gewoon domme pech."

De mountainbikeroute in Zuid-Beveland heeft van alles wat: verharde en onverharde wegen, bossen (foto: Omroep Zeeland)

De mountainbikeroute was een lang gekoesterde wens van de gemeente Borsele. Tien jaar geleden kwam een medewerker met het idee en een jaar geleden werden de eerste delen van de route uitgestippeld. 25.000 euro was ervoor nodig. De gemeente betaalde een deel van dat bedrag en kreeg subsidie van de Provincie Zeeland en het Landbouwfonds van de Europese Unie.