Twee gewonden bij aanrijding in Vlissingen

Twee gewonden bij ongeluk in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur op de kruising van de Sloeweg met de Weijevlietweg in Vlissingen. De brandweer is ook voor het ongeluk uitgerukt omdat in eerste instantie sprake was van een mogelijk autobrand. Dat bleek niet het geval.

Rook blijkt airbag

De melder dacht rook gezien te hebben. Dat was volgens een politiewoordvoerder waarschijnlijk stof dat vrijkwam bij het uitklappen van de airbag. Volgens de eerste melding zou ook mogelijk een inzittende bekneld zitten in een van de twee auto's, ook dat bleek niet het geval.

Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen. Rond 17.20 uur werd de weg weer vrijgegeven.

