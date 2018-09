Yentel Martens domineert in Strandcross Vlissingen

De uit Lommel afkomstige crosser schoot als een speer uit de startblokken en maakte zijn naam als strandspecialist waar. De nummer twee en drie, Sven van Mierden uit Valkenswaard en Lars van Berkel uit Veghel, konden niet in de buurt komen van de zoon van voormalig wereldkampioen Jacky Martens. "Twee keer eerste worden is altijd top", aldus De Belg na afloop. "Ik kom hier graag. Er staan altijd veel mensen langs de kant en de baan is goed."

Nooit makkelijk

In de twee manches liet de Belg zijn dominantie zien en won de beide races. "Het leek makkelijk, maar dat is het eigenlijk nooit. Het is hier moeilijk inhalen door de achterblijvers", aldus Martens die in 2015 ook al eens de Strandcross op zijn naam schreef.

Beste Zeeuw

De Zeeuwen kwamen er mede door de afwezigheid van Nancy van de Ven niet aan te pas in de bovenste regionen. Jordan Lee van Maaren uit Vlissingen werd achtste in de eerste manche en in manche twee eindigde hij als negende. Daarmee kroonde hij zichzelf tot beste Zeeuw overall. "Echt super", vond Van Maaren na afloop. "Dit is de eerste keer dat ik meereed in deze klasse. Dus ik wist eigenlijk niet wat ik er van moest verwachten. Hier ben ik dik tevreden mee."