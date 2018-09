Deel dit artikel:













Nieuwe titel voor tennisster Lesley Kerkhove

Tennisster Lesley Kerkhove heeft vandaag het 25.000-dollartoernooi van Clermont-Ferrand gewonnen. In de finale was ze in drie sets te sterk voor de Franse Clara Burel: 6-3, 4-6 en 6-4. Het is alweer de tweede ITF-titel in een week voor de 26-tennisster uit Zierikzee.

Lesley Kerkhove is de laatste tijd niet te stoppen (foto: Orange Pictures) Zegereeks Vorige week won Kerkhove het toernooi in Lissabon. In de finale versloeg ze toen de Turkse Pemra Özgen. Kerkhove heeft inmiddels tien wedstrijden op rij gewonnen. Nooit eerder kende ze zo'n lange zegereeks. Ook wint ze voor het eerst twee ITF-toernooien achter elkaar. Wereldranglijst Kerkhove is de huidige nummer 261 van de wereld, maar zal na haar prestaties van de afgelopen dagen vermoedelijk stijgen op de wereldranglijst.