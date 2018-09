Deel dit artikel:













Gestolen puppy Pip is weer thuis bij haar baasjes

De twaalf weken oude puppy Pip die woensdag was gestolen uit een schuur in Zonnemaire is terecht. Het dier is vermagerd, maar verder in goede gezondheid teruggevonden op de begraafplaats in Zonnemaire.

Puppy Pip is verdwenen uit een schuur in Zonnemaire, waarschijnlijk is ze gestolen (foto: Dierenpolitie Zeeland-West Brabant) Een voorbijganger herkende Pip. Ze liep los rond en haar riempje is nog spoorloos, laat baasje Damian de Feijter via Facebook weten. Hij bedankt daar ook iedereen die de afgelopen periode heeft helpen zoeken. Via sociale media regent het nu gelukswensen voor de baasjes van Pip. Morgen brengt Pip voor de zekerheid nog even een bezoekje aan de dierenarts. En ongetwijfeld is ze de komende weken zo ongeveer het meest verwende huisdier van Nederland.