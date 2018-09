Deel dit artikel:













Auto in sloot bij kop-staartbotsing Zaamslag, zeker één gewonde

Bij een kop-staartbotsing in de buurt van Zaamslag is in ieder geval een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur op de Terneuzensestraat. De voorste auto werd door de klap de naastgelegen sloot in geslingerd.

Door de klap is de voorste auto de sloot in geslingerd (foto: HV Zeeland) De gewonde is met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft geassisteerd bij het uit de auto halen van het slachtoffer. Beide auto's raakten beschadigd en zijn meegenomen door een bergingsbedrijf Beide auto's raakten beschadigd en zijn meegenomen door een bergingsbedrijf (foto: HV Zeeland)