Inval arrestatieteam in Vlissingen, maar machinegeweer blijkt nepvuurwapen

De politie heeft in een woning in Vlissingen een inval gedaan met een arrestatieteam, nadat de melding was binnengekomen dat in die woning een machinegeweer zou liggen. Het bleek echter niet een automatisch geweer te zijn, maar een nepvuurwapen.

Arrestatieteam van de politie in actie, archieffoto (foto: HV Zeeland) Bij de inval in de woning aan de aan de Arbeidstraat werd niemand aangehouden, meldt HV Zeeland. Die inval zou aan het einde van de middag zijn gebeurd. Het zou gaan om een verboden nepvuurwapen dat niet van echt te onderscheiden is.