Automobilist knalt tegen Rijkswaterstaatvoertuig bij ongeluk op A58

Automobilist knalt tegen Rijkswaterstaatvoertuig dat assisteert bij ongeluk (foto: HV Zeeland)

De eerste aanrijding gebeurde rond 21.25 uur plaats op de rijbaan in de richting van Vlissingen. Twee auto's botsten door nog onbekende oorzaak, een van de twee auto's eindigde in het gras naast de snelweg. Een van de bestuurders raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Met zijn Rijkswaterstaatvoertuig met opvallende verlichting blokkeerde de weginspecteur de rechterrijstrook. Rond 22.00 uur knalde een andere automobilist daar met zijn voertuig tegenaan. Ook deze bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Weg volledig afgesloten

Na het tweede ongeluk was de A58 korte tijd volledig afgesloten, zodat een bergingsbedrijf de beschadigde auto's kon meenemen. Rond 22.30 kon het verkeer weer over de linkerrijstrook en een half uur daarna was de weg volledig vrijgegeven.

Bij het eerste ongeluk eindigde een van de twee auto's in het gras naast de snelweg (foto: HV Zeeland)