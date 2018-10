Welke gemeente wordt de eerste rookvrije gemeente van Zeeland?

In Zeeland rookt nog bijna een kwart van de kinderen van 12 tot en met 16 jaar. Daar wil de Rookvrije Generatie wat aan doen. De beweging probeert plekken waar vaak kinderen komen, zo rookvrij mogelijk te houden. Naast sportverenigingen gaat het om speeltuinen, parken, zwembaden en schoolpleinen. Via commercials, campagnes en een website worden zoveel mogelijk mensen, verenigingen, organisaties en gemeenten benaderd zich hiervoor in te zetten.

Verschillende gemeenten in Zeeland ondersteunen de Rookvrije Generatie. In Terneuzen en Goes is het gemeentehuis geheel rookvrij en de gemeente Goes heeft het rookbeleid ook opgenomen in het collegeprogramma.

Wethouder André van der Reest: "Wij willen als gemeente de inwoners en verenigingen stimuleren om een rookvrije omgeving te creëren. Dat doen we niet via het opleggen van allerlei verboden, we willen juist het gesprek op gang brengen, zodat er een stuk bewustwording ontstaat en kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

Als het aan mij ligt wordt Goes de eerste rookvrije gemeente van Zeeland." André van der Reest - wethouder gemeente Goes

Wanneer buurtbewoners bijvoorbeeld aangeven dat ze een rookvrije zone willen, kan de gemeente ervoor zorgen dat er borden worden geplaatst met de tekst 'rookvrij'.

Van der Reest: "Het initiatief moet wel vanuit de maatschappij komen, wij kunnen dan ondersteunen. Als het aan van der Reest ligt wordt Goes de eerste rookvrije gemeente van Zeeland.

Roken op straat verbieden? (foto: KWF)

De gemeente Groningen is al een stapje verder. Door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen wordt het op sommige plekken verboden om op straat te roken. Zo ver wil van der Reest niet gaan. "De APV aanpassen en/of handhaven is een optie. Maar wij zijn geen gemeente van ge- en verboden. Wij willen een gedragsverandering vanuit de maatschappij op gang brengen, zodat handhaven helemaal niet nodig is."

Speeltuinen

Inwoners kunnen zelf het initiatief nemen om een speeltuintje in de wijk rookvrij te maken. Van der Reest: "Het enige wat ze daarvoor moeten doen is de gemeente benaderen, zodat wij actie kunnen ondernemen". Er zijn in Zeeland al drie officiële speeltuinen geheel rookvrij. Dat zijn de Vossetuin in Oud-Vossemeer, 't Zand in Middelburg en Lammerenburg in Vlissingen.

Speeltuinen rookvrij (foto: KWF)

Pretparken

Naast het rookvrij maken van sportparken en speeltuinen vindt er momenteel ook een discussie plaats over het rookbeleid in pretparken en dierentuinen. Roken in de wachtrij bij een attractie was vorig jaar al in bijna alle grote attractieparken in Nederland verboden. Maar er zijn pretparken die een nog 'strenger rookbeleid' overwegen, zoals bijvoorbeeld de Efteling.

Als het aan de Rookvrije Generatie ligt worden alle pretparken geheel rookvrij.