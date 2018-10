Zeeland wordt wakker: Stoptober, ongelukken A58 en Pip terecht

Op steeds minder plaatsen kan gerookt worden (foto: KWF)

Anti-rookactie start

Het wordt voor de Zeeuwse roker steeds moeilijker om te paffen. Nadat het roken in de horeca aan banden is gelegd, is nu de openbare ruimte aan de beurt. Zo ontstaat er wereld, waarin kinderen rookvrij op kunnen groeien.

Puppy Pip is verdwenen uit een schuur in Zonnemaire, waarschijnlijk is ze gestolen (foto: Dierenpolitie Zeeland-West Brabant)

Pip terecht

De twaalf weken oude puppy Pip die woensdag was gestolen uit een schuur in Zonnemaire is terecht. Het dier is vermagerd, maar verder in goede gezondheid teruggevonden op de begraafplaats in Zonnemaire.

Automobilist knalt tegen Rijkswaterstaatvoertuig dat assisteert bij ongeluk (foto: HV Zeeland)

Ongelukken A58

Zondagavond zijn er in zeer korte tijd na elkaar twee ongelukken gebeurd op de A58. Het begon met een aanrijding ter hoogte van 's-Heer Arendskerke. Daarbij raakte minstens één persoon gewond.

Nieuwe Zeeuwse vlag uit protest tegen regenboogvlagweigeraars (foto: Vos Broekema)

Nieuwe Zeeuwse vlag

Terwijl Zeeland als regenboogprovincie nog aan het wikken en wegen is of de regenboogvlag wel of op Coming-Outdag, 11 oktober, bovenop het provinciehuis mag wapperen, hebben Schouwen-Duiveland, Tholen en Reimerswaal alvast aangekondigd dat niet te te doen. Dat nieuws schoot een Rotterdamse vormgever in het verkeerde keelgat. Hij komt nu met een nieuw en 'toleranter' ontwerp voor de Zeeuwse provincievlag.

Zon, wolken, herfstkleuren en vliegtuigstrepen bij Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer

Af en toe breekt de zon door, maar er vallen geregeld buien. Daarbij waait er een matige tot krachtige en ietwat vlagerige noordwestenwind. De temperatuur blijft bij rond 13 graden steken.