Zwarte zwanen voor Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp

Zwarte zwanen bij Bevrijdingsmuseum Zeeland (foto: Bevrijdingsmuseum Zeeland)

In het zogenoemde Bevrijdingspark verblijven al verschillende vogels, maar zwanen waren er nog niet. De zwarte zwanen (Cygnus astratus) zijn zaterdag officieel overgedragen aan het museum. Het zijn planteneters. Met een grote vijver zoals bij het park in Nieuwdorp zijn deze vogels meer dan tevreden.

Kers op taart

"Deze twee zwanen zijn voor ons de kers op taart," zegt Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum. "Het is echt geweldig om te zien hoe die zwanen parmant door het park lopen."

Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum over de komst van de twee zwarte zwanen

De dieren kunnen zo'n twintig jaar oud worden. De angst dat de twee zwanen het park bij Nieuwdorp opeens verlaten is er niet. "We voeren ze af en toe wat bij en het is koppeltje, dus we hopen dat ze daarom hier oud en gelukkig willen worden."