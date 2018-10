Deel dit artikel:













Vernielingen in Lewedorp; 'Het tuig kon het niet laten'

De dorpsraad van Lewedorp is boos over de vernielingen in het dorp. Vandalen hebben dit weekend op de Postweg verschillende borden vernield waarmee weggebruikers werden opgeroepen om niet te hard te rijden.

Voorzitter Ad Lijmbach van de dorpsraad zegt de vernielingen met name te betreuren omdat de campagne - Bedankt dat je langzamer rijdt- werd opgezet door de dorpsbewoners zelf. "Dit is pure baldadigheid, geen gerichte actie of zoiets." De dorpsraadvoorzitter nodigt de onbekende vernielers uit voor 'een goed gesprek'. Lijmbach: "Laat ze zich maar melden bij mij. Dan wil ik wel graag weten welk 'plezier' aan zulke vernielingen wordt beleefd." Ad Lijmbach van de dorpsraad over de vernielingen in Lewedorp Vandaag wordt gekeken welke borden daadwerkelijk kapot zijn en vervangen moeten worden. Lijmbach verwacht dat er ook enkele borden 'gewoon' teruggedraaid kunnen worden. De dorpsraad heeft nog geen aangifte van de vernieling gedaan.