Vier cliënten Aagtekerke zijn elders ondergebracht

Locatie Arduin in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Voor twee cliënten is plek gevonden bij een andere zorginstelling in Zeeland. Voor twee anderen lukte dat bij instellingen buiten Zeeland. Daarnaast is - op verzoek van de ouders - de zorg in Aagtekerke voor twee cliënten aangepast, waardoor ze niet naar een andere instelling hoeven. Voor de overige cliënten van het behandelcentrum is, zo laat Arduin weten, de veiligheid voldoende geborgd.

Tekortkomingen in zorg

Naar aanleiding van controles door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd Arduin twee weken geleden opgedragen om de helft van de cliënten weg te halen uit het behandelcentrum in Aagtekerke. Uit die controles kwam naar voren dat er sprake was van 'grote tekortkomingen' in de zorg. Het besluit van de inspectie zorgde voor veel onrust onder cliënten, ouders en betrokken.

Lees ook: