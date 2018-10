Deel dit artikel:













Nina de Haas pakt nationale titel eventing

Nina de Haas is in Varsseveld Nederlands kampioen eventing geworden in de klasse CIC **. De amazone uit Hengstdijk noteerde over drie onderdelen 40,10 strafpunten en won daarmee met overmacht. Het is voor De Haas haar eerste Nederlandse titel op dit niveau.

Nina de Haas is Nederlands kampioen eventing geworden (foto: Eventingphoto) Young Rider De Haas had na het springen en het dressuur de leiding en greep de titel in het afsluitende cross country. Daarin scoorde ze met Cocu 5,60 tijdstrafpunten. De tweede plaats was voor Gerdine Frens uit Ermelo, die met Wishfull Thinking zo'n tien strafpunten meer scoorde dan De Haas. Lees ook: Nina de Haas werkt 24 uur per dag aan haar droom