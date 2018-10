Deel dit artikel:













Groene Ster kan weer een beroep doen op El Hattach

Zaalvoetballer Khalid El Hattach is weer inzetbaar voor Groene Ster Vlissingen. De eredivisionist was de afgelopen tijd bezig om El Hattach weer speelgerechtigd te krijgen na een avontuur in Indonesië. Dat is nu gelukt. Vrijdag zou hij al mee kunnen spelen in de uitwedstrijd tegen Futsal Apeldoorn.

Groene Ster-aanvoerder Khalid El Hattach (foto: Paul ten Hacken) El Hattach speelde afgelopen zomer een maand voor het Indonesische FC Kebumen, waarmee hij speelde in het Aziatische Futsal Club Championship. Groene Ster Vlissingen kan de terugkeer van El Hattach goed gebruiken, want van de eerste drie competitieduels gingen er twee verloren. Afgelopen vrijdag was FC Eindhoven in Vlissingen met 2-10 te sterk.