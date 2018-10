Rokers op het sportveld buitenspel gezet

De sportverenigingen geven hiermee gehoor aan de Rookvrije Generatie een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De organisaties stellen dat ieder kind een kans moet krijgen om volledig rookvrij op te groeien.

Roken langs de lijn (foto: De Rookvrije Generatie)

De twee grootste voetbalclubs van Zeeland zijn sinds het begin van dit seizoen ook nagenoeg rookvrij. Bij Zeelandia Middelburg heeft het bestuur gekozen voor een rookplek achter het clubhuis en buiten de omheining. Bij Kloetinge zorgde een enquête onder de leden voor nagenoeg hetzelfde resultaat.

Rookbeleid aanpassen

Voorzitter Jan-Kees de Bruine: "Tachtig procent gaf aan dat we iets aan het roken moesten gaan doen, dus hebben we besloten om bij de start van dit seizoen het rookbeleid aan te passen. Voor twaalf uur, als er alleen jeugd actief is, mag er nergens meer op het sportpark gerookt worden. Daarnaast is het ook verboden om op de tribune en voor de kantine te roken. 's Middag is er een speciale rookplek achter de kantine uit 't zicht, waar mensen kunnen roken."

Er zijn zat momenten op een dag waarop je een sigaret kunt roken, maar liever niet bij kinderen die hier komen sporten en die er zelf niet over kunnen beslissen." Jan-Kees de Bruine - voorzitter vv Kloetinge

Kantineopbrengst

De reden dat vv Kloetinge nog niet geheel rookvrij is, heeft volgend De Bruine te maken met de kantine. "We zijn als vereniging voor een groot deel afhankelijk van de kantineopbrengsten. Als er helemaal niet meer gerookt mag worden kost ons dat geld." Het bestuur heeft dus voor dit compromis gekozen, al hopen we dat we volgend jaar een bord kunnen ophangen met 'geheel rookvrij'.

Want het heeft volgens De Bruine met een stuk bewustwording te maken. "Er zijn zat momenten op een dag waarop je een sigaret kunt roken, maar liever niet bij kinderen die hier komen sporten en die er zelf niet over kunnen beslissen."

Dit sportterrein is rookvrij (foto: De Rookvrije Generatie)

Lees ook: