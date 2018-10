Rotonde sluizencomplex Terneuzen is 'eerste zichtbare mijlpaal'

De rotonde is bedoeld om de doorstroming bij de kruising Schepenweg-Binnenvaartweg bij het sluizencomplex te bevorderen. "Er was eerste een kruispunt en dat is dus nu vervangen. En het zal zeker de veiligheid van alle verkeersdeelnemers garanderen," aldus Van Hoogebeke. Voor de fietsers is de rotonde nog niet helemaal klaar, maar de verwachting is dat dat volgende week maandag wel zo is.

Tweede rotonde

Er komt volgens Van Hoogebeke nog een tweede rotonde en die zal door de gemeente Terneuzen aangelegd worden. De rotonde komt op de kruising Binnenvaartweg-Buitenhaven en moet in de zomer van 2019 klaar zijn.

Rotonde leidt wegvekeer bij bouw nieuwe sluis in goede banen (foto: Omroep Zeeland)

Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en een cruciale schakel in de Seine-Schelde verbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer.

Economische impuls

Vlaanderen en Nederland moeten door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur een aanzienlijke economische impuls krijgen. Het eerste schip vaart als alles volgens planning verloopt in 2022 door de Nieuwe Sluis.

