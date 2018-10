Minder sterfte in ADRZ, maar patiënten minder tevreden

(foto: Omroep Zeeland)

Met de HSMR kun je ieder ziekenhuis vergelijken met het landelijke gemiddelde sterftecijfer, dat op 100 is gesteld. Het Goese ziekenhuis zit daar met 85 nu ruim onder. Het hoeft niet te betekenen dat er minder mensen zijn overleden, maar wel minder dan je zou verwachten op basis van hun ziektebeeld.

Strafpunten

Hoofd communicatie ADRZ Mirjam van Zuilen legt uit hoe de puntendaling tot stand is gekomen: "Dat komt met name doordat we veel beter zijn gaan registeren. Als een patiënt bijvoorbeeld binnenkomt met buikpijn en hij overlijdt, dan krijg je een soort strafpunt. Maar als deze patiënt in feite een heftigere complicatie had, dan hadden we dat anders moeten registeren. Dat doen we nu veel beter."

De daling van patiëntentevredenheid van een 8,0 naar een 6,9 is geen opsteker voor het ADRZ. Ter vergelijking: Zorgsaam in Terneuzen scoort een patiëntentevredenheid van 7,8. Hoofd communicatie ADRZ Mirjam van Zuilen zegt dat de 6,9 tot stand is gekomen op basis van een nieuw onderzoek.

Alleen meting imago, geen medische zorg

"Dit is een imago-onderzoek. Dus: hoe kijkt de patiënt aan tegen het ziekenhuis? Dat gaat over zaken als het parkeerterrein, het eten, de wachttijden en de ontvangst", zegt ze. In het oude onderzoek viel ook de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis onder de patiëntentevredenheid. De twee cijfers zijn volgens de woordvoerder dus eigenlijk onvergelijkbaar.

Hoofd communicatie ADRZ Mirjam van Zuilen over het patiƫntentevredenheidsonderzoek

Wel streeft het ADRZ volgende keer naar een beter cijfer en eigen metingen van het ziekenhuis wijzen daar volgens de woordvoerder al op: "Ik hoop op een 7,5."

Nieuwe ziekenhuis-site

De nieuwe cijfers zijn vanaf deze maand te vinden op een nieuwe vergelijkingssite ziekenhuischeck.nl. Deze vervangt op termijn de oude site: kwaliteitsvenster.nl

