Zilver voor judoka Riddersma bij Nederlands kampioenschap

Sjors Riddersma (blauw pak) verloor in de finale van het NK van Ferdinand Ansah (foto: Orange Pictures)

Riddersma had in de eerste ronde van het NK een bye. In de kwartfinale klopte hij Benjamin van Leeuwaarde na een ippon in de golden score. In de halve finale werd Timo Lesterhuis, eveneens na een ippon in de golden score, verslagen.

Finale

In de eindstrijd stond Riddersma tegenover Ferdinand Ansah uit Laren. Riddersma had de drie voorgaande ontmoetingen allemaal gewonnen, maar moest de titel nu aan zijn tegenstander laten. De Zeeuw verdraaide zijn knie, waardoor hij moeilijk kon bewegen. Ansah profiteerde door na een golden score te winnen van Riddersma.