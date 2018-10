Woningen in Middelburgse wijk eerder van het gas

Verbruik van aardgas (foto: ANP)

Wethouder Chris Dekker laat weten dat Middelburg al langer het idee heeft om woningen in de gemeente aardgasvrij te maken. De wijk Dauwendaele kwam in beeld omdat die naast industrieterrein Arnestein ligt. Huizen in de wijk zouden van warm water voorzien kunnen worden met behulp van restwarmte uit de industrie.

3,3 miljoen euro subsidie

Middelburg heeft 3,3 miljoen euro subsidie aangevraagd. Dekker laat weten dat het nog niet zeker is of de gemeente dat volledige bedrag ontvangt. De wethouder verwacht over twee weken een bericht vanuit Den Haag. Dan moet duidelijk zijn hoeveel geld Middelburg ontvangt en hoeveel woningen in de wijk van het gas kunnen.

In het regeerakkoord is opgenomen dat over vier jaar 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij moeten worden gemaakt. Nieuw te bouwen woningen waarvoor na 1 juli een bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten in principe aardgasvrij zijn. Tenzij dat tot grote vertragingen van nieuwbouwprojecten leidt.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in totaal ruim 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om 27 wijken in Nederland aardgasvrij te maken. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin. Middelburg is de enige Zeeuwse gemeente die vanuit dat project geld ontvangt om een wijk aardgasvrij te maken.

Voorbeeld voor de rest van Nederland

Deze proeftuinen dienen als voorbeeld voor de rest van Nederland. De kennis en ervaringen bij het van het gas halen van de woningen in Dauwendaele en bij andere proeftuin-projecten worden opgedaan, worden gebruikt om later meer woningen in Nederland aardgasvrij te maken.