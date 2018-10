Felle discussie over antirookmaatregelen: goede zaak of betutteling?

Wie even op straat rondvraagt aan voorbijgangers of ze er ervaring mee hebben, hoort al gauw van meerdere mensen hetzelfde verhaal. "Het is nu eenmaal gemakkelijker om te beginnen dan om te stoppen", zegt een voorbijganger. Zelf heeft hij het al meerdere keren geprobeerd, maar het is hem nog niet gelukt. "Het duurde bij mij tot nu toe maar maximaal twee weken."

Roken in de ban

Ondertussen zijn er steeds meer plekken waar het roken helemaal in de ban wordt gedaan. Om kwetsbare doelgroepen zoals kinderen te beschermen, zijn veel bedrijven, organisaties en gemeenten bezig met het uitbannen van het roken op schoolpleinen, speeltuinen en sportvelden, om zo een generatie op te laten groeien die niet van jongs af aan met sigarettenrook geconfronteerd wordt.

Dit sportterrein is rookvrij (foto: De Rookvrije Generatie)

Op initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds is daartoe het project Rookvrije Generatie opgezet. Volgens een woordvoerder loopt Zeeland wat dat betreft achter bij de rest van Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt in Zeeland. Zo zijn de gemeenten Goes en Terneuzen er bijvoorbeeld druk mee bezig. En meerdere sportclubs hebben de sigaret ook al helemaal van hun terrein verbannen.

Betutteling

Deze initiatieven stuiten ook op weerstand, van mensen die vinden dat iedereen dat zelf moet weten en dat de antirooklobby is doorgeslagen. Zij bestempelen dit als betutteling. Dat blijkt ook uit de reacties op een bericht hierover op Facebook.

We vroegen onze volgers of roken op straat verboden moet worden en daar is een kleine meerderheid van de stemmers geen voorstander van. Vooral in de reacties onder die Facebookpost regent het woedende reacties. 'Rokers worden behandeld als criminelen', zegt de één, 'Straks mag er niks meer in dit land', zegt de ander.

Begrip voor antirookmaatregelen

En die verstokte roker in Vlissingen, die maar niet kan stoppen, wat vindt hij ervan? Je zou verwachten dat hij dit ook compleet belachelijk zou vinden, maar hij kan ook begrip opbrengen voor antirookmaatregelen zoals bij de Zeeuwse gemeenten en sportclubs. "Waar kinderen bij zijn, moet je sowieso niet roken", vindt hij. "Ik doe dat zelf ook niet. Thuis moet ik dan ook altijd naar buiten. Die kinderen die kiezen er zelf niet voor om mee te roken."

