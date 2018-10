Boomgaard vol Zeeuwse appels 'naar de vogels' door goedkoop fruit uit het buitenland

Afgelopen donderdag stuurde Vereecken zijn personeel naar huis. "De kisten waren vol, de koelcellen ook, dan is het einde oefening, ik kan m'n appels nergens meer kwijt." In eerste instantie had Vereecken een bod gekregen van 25 cent per kilo voor zijn appels. Alhoewel de kostprijs rond de 30 - 35 cent ligt, accepteerde hij het bod.

15 cent per kilo

"Toen ik de handelaar een paar dagen later belde om te zeggen dat we akkoord gingen, was het nog maar 15 cent per kilo. Toen heb ik besloten: ik ga er verder geen kosten meer aan maken door extra kisten of koelruimte te huren."

Die lage prijs komt volgens Vereecken door goedkope appels uit het buitenland die de prijs drukken en de relatief hoge arbeidskosten in Nederland. "Wij zijn door allerlei regels in Nederland vijf euro meer kwijt aan loonkosten - per werknemer per uur - dan bijvoorbeeld Belgische, Duitse of Franse fruittelers."

Herman Vereecken plukt een paar appels. "Er hangen er nog duizenden." (foto: Omroep Zeeland)

Het gevolg is dus die 50.000 kilo aan ongeplukte appels. Volgens Vereecken is hij niet de enige die met dit probleem kampt, hij hoort de geluiden ook bij collega-fruittelers. Olav Kavelaars, voorzitter van de NFO Kring Zeeland- Noord-Brabant beaamt dat, al heeft hij nog niet van andere telers gehoord dat ze hun oogst hebben gestaakt. "De markt is krap, het is een moeilijk jaar voor de telers."

En nu?

De oplossing ligt volgens Vereecken bij de supermarkten. "Er ligt een massa buitenlandse appels in de supermarkten, vier appels op een schaaltje voor grof geld." Dat zou volgens hem beter afgestemd moeten worden op de Nederlandse teelt. "Zodat mensen een Nederlands product kunnen kopen."

De trekker staat stil, de plukkers zijn naar huis gestuurd. (foto: Omroep Zeeland)

Zijn appels kunnen nog zo'n twee weken blijven hangen, daarna moeten ze écht geplukt worden. Komende woensdag, tussen 13.00 en 16.00 uur en donderdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur is zijn boomgaard geopend voor particulieren. Die kunnen dan zelf appels plukken voor vijftig cent per kilo.