Nu het de clubs voor de wind gaat, roeren de bewindsvoerders zich ook. De ambities van de verenigingen worden uitgesproken en gemeten aan de huidige prestaties. "Je weet natuurlijk dat je goed geëindigd bent in de hoofdklasse", zegt Nico Boussen, voorzitter van de sponsorstichting van Hoek. "Iedereen zat in de winning mood en vervolgens heb je een aantal spelers erbij gekregen waarmee je een bepaald niveau aan moet kunnen."

Voor Boussen komen de prestaties van nu dan ook niet als een verrassing. Daarnaast zet hij nog hoger in dan de Derde Divisie. "De Tweede Divisie zou het streven moeten zijn, ik denk dat een club als Hoek daar terecht kan komen en misschien ook wel thuis hoort."

Feyenoord of Ajax

Bij GOES hebben ze dit jaar de doelstelling om in het linkerrijtje te eindigen. Maar het liefst dromen ze al van meer. "We zitten ook wel eens te denken aan de Tweede Divisie of hoger", zegt voorzitter Jos Smits. "Misschien spelen we nog eens tegen Feyenoord of Ajax'

Ondanks dat GOES de oudste club van Zeeland is, is dit niveau nog nieuw voor de club. "We zijn nu goed bezig. Technisch staat het, maar we moeten het kind nog aankleden met bijvoorbeeld sponsoring. De ambities liggen hoog."

Maar waar ligt het nou aan dat beide clubs ook een niveau hoger meedoen in de top van de competitie? Dennis de Nooijer geeft een pluim aan zijn spelers. "Ik denk dat we gewoon een hele goede brede selectie hebben. Tegenstanders houden rekening met onze snelle spelers. Je ziet ploegen tegen ons inzakken."

Daarnaast heeft Hoek volgens De Nooijer al aardig wat tegenstand gehad. "Ik denk dat we met Quick Boys, Noordwijk, DOVO, ASWH, al een paar goede tegenstanders hebben gehad die in de top-vijf gaan meedraaien. Voorlopig doen we het dus goed."

Tactisch plan

Rogier Veenstra, trainer van GOES, vindt het geheim van zijn ploeg het tactisch plan. "Ik ben hoofdverantwoordelijk voor dat plan, maar dat bespreek ik met mijn spelers en dat maak ik trainbaar en dat wil ik terug zien in wedstrijden. Dat is de reden dat we ook in de Derde Divisie hoog staan."